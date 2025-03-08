توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط

كتب- محمد نصار:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي إليكتريك. تهدف المذكرة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجستية متكاملة بميناء دمياط، بمساحة تقدر بـ 6 ملايين متر مربع، وذلك على مرحلتين.

تفاصيل المشروع والاستثمار الأولى

وقع الاتفاقية الدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات البنية التحتية بشركة السويدي إليكتريك، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم اللواء طارق عدلي، رئيس هيئة ميناء دمياط، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البري والبحري، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، أن الاتفاقية تتضمن تأسيس شركة متخصصة لإدارة وتطوير المنطقة الصناعية الجديدة وفق نظام المطور الصناعي.

وتتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية مسؤولية تخطيط المدينة الصناعية، وإنشاء المرافق والبنية التحتية، مع استهداف جذب استثمارات صناعية في مجالات الصناعات الغذائية، السيارات، الصناعات الهندسية، والبتروكيماويات.

إنشاء مصنع الكابلات البحرية - استثمار بقيمة 500 مليون دولار

يتركز أول استثمار في المدينة الصناعية الجديدة بغرب دمياط على إنشاء مصنع للكابلات البحرية لصالح شركة السويدي إليكتريك، باستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار وعلى مساحة 500,000 متر مربع.

وسيكون هذا المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط والسادس عالميًا، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة المتقدمة.

أهمية المصنع

سيساهم المصنع في مد الكابلات البحرية بين القارات، مما يدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع النفط والغاز، إضافةً إلى تطوير البنية التحتية العالمية للاتصالات والطاقة.

وسيشمل المصنع برجًا عملاقًا بارتفاع يزيد عن 180 مترًا، ليكون من بين الأطول عالميًا في صناعة الكابلات البحرية، مما يضمن إنتاج كابلات بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

وسيتم تصدير 100% من الإنتاج، مما يعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للكابلات البحرية في أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

رؤية المشروع ودوره في التنمية الصناعية

أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير المدن الصناعية واللوجستية في مصر، حيث يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة لعدد من الصناعات المتقدمة، مثل الطاقة المتجددة، البتروكيماويات، والهندسة المتطورة.

وأضاف أن المشروع يعزز رؤية مصر 2030 في تنويع الاقتصاد، ودعم الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، كما يرسخ مكانة دمياط الجديدة كمركز صناعي ولوجيستي عالمي، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية.

أول مدينة صناعية داخل ميناء دمياط – ميزة تنافسية جديدة

من جانبه، أشار المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إلى أن إنشاء مدينة صناعية داخل ميناء دمياط يعد الأول من نوعه في مصر، حيث يوفر ميزة تنافسية كبيرة للمستثمرين، عبر دمج التصنيع والخدمات اللوجستية في موقع واحد.

وأضاف أن هذا التكامل يقلل تكاليف النقل، ويزيد من كفاءة الإنتاج والتصدير، مما يجعل المشروع نموذجًا فريدًا في تطوير المناطق الصناعية، ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مختلف المجالات الصناعية الحيوية.

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