حدث في 8ساعات| السيسي يستعرض جهود مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.. وتأجيل عمومية نقابة الصحفيين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية، ووجه العديد من الرسائل المهمة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي اليوم الجمعة «٧مارس٢٠٢٥م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى «٢١مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور نصف عدد الأعضاء المشتغلين على الأقل طبقًا للمادة «35» من القانون رقم 76 لسنة 1970م.

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"الوزراء": جهود متواصلة وإجراءات ملموسة تتبناها الدولة لتمكين المرأة

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تحرص على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.

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عبدالمحسن سلامة: مبادرة للتحقيق مع أي متجاوز في الدعاية الانتخابية للصحفيين

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة المرشح علي مقعد نقيب الصحفيين إنه تم التوافق على إحالة اي متجاوز أثناء الدعاية الانتخابية عن أخلاق المهنة إلى لجنة تحقيق .

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خالد البلشي: "عمومية الصحفيين" تقف صفا واحدا وفي معاركها الكبيرة كانت يدًا واحدة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لمقعد النقيب لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، إن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تقف دائمًا صفا واحدا، وفي معاركها الكبيرة كانت يدًا واحدة، وهو ما يليق بها وبنقابة لها تاريخ عريق.

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خلال زيارته للأكاديمية العسكرية.. السيسي يستعرض جهود مصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

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السيسي يشكر الشعب المصري على اصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

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وزير السياحة والآثار وعمدة طوكيو يفتتحان معرض رمسيس وذهب الفراعنة

افتتح، صباح اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار ويوريكو كويكي عمدة طوكيو معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السادسة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بمرافقة السفير محمد أبو بكر سفير مصر باليابان، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، وحضور أحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، وبسمة عزت مسئول السوق الياباني بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

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الرئيس السيسي: أعددنا خطة لإعمار غزة سنبدأ تنفيذها عقب انتهاء الأزمة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

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الرئيس السيسي: "سعيد أن المصريين جنبي ومعايا"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

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الرئيس السيسي: مصر خيارها السلام.. والأموال التي تنفق في الحروب يجب أن تنفق فى التعمير والتنمية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

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