الرئيس السيسي: أعددنا خطة لإعمار غزة سنبدأ تنفيذها عقب انتهاء الأزمة

كتب-عمرو صالح:

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه كان حريص على إجراء هذه الزيارة واللقاء بطلبة الكليات العسكرية لتهنأتهم بحلول شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه يتابع أخبارهم وأحوالهم بصفة دوير مع مسؤولي ومديري الكليات العسكرية.

وأضاف السيسي خلال كلمته التي ألقاها اليوم بالأكاديمية العسكرية أن المنطقة شهدت تغيرات إقليمية ظروف صعبة للغاية خلال الـ18 شهر الماضية مشيرا إلى أن مصر كانت ولا زالت تلعب الدور الإيجابي لاستقرار الأوضاع وعدم تدهورها.

وتابع: منذ بداية أزمة غزة كان الموقف المصري يرتكز على تهدئة الصراعات ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر دولة سلام وليست دول معاداة مستشهدا باتفاقية السلام "كامب ديفيد" التي وقعتها الحكومة المصرية مع إسرائيل عام 1973 مضيفا أنه تم وضع خطة لإعادة إعمار غزة بالتعاون مع الأشقاء العرب سيبدأ تنفيذها عقب انتهاء الأزمة بشكل نهائي.

وتطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي للحديث عن الشأن الداخلي وقال إن الحكومة بذلت جهدا كبير خلال الفترة الماضية لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين طوال شهر رمضان مؤكدا أن مصر لديها احتياطي من السلع لمدة 6 أشهر.

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه مهنئا جموع الشعب المصري بشهر رمضان الكريم .

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