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مصر مش بتسيب ولادها.. بكري يعلق على استعادة المختطفين المصريين من ميلشيا الدعم السريع

12:30 ص الجمعة 07 مارس 2025

الإعلامي مصطفي بكري

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كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الأجهزة المصرية تمكنت من تحرير المصريين المختطفين من قبل ميلشيا الدعم السريع، بالتنسيق مع نظيرتها في السودان.

وأشار بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" قائلا: "مصر مش بتسيب ولادها، وما حدث رسالة لكل من يتآمر على الدولة من الخارج، واليوم منصات التواصل الاجتماعي سادت روح من الأمل والشكر للرئيس السيسي، بعد عودة المواطنين لبيوتهم".

وأضاف بكري: أشكر الجيش والأجهزة الأمنية في السودان لتحرير المصريين المختطفين على يد ميليشيات الدعم السريع،

وأشار إلى أن هناك جهودًا أخرى تبذلها الدولة لإنقاذ مصريين آخرين تم تجنيدهم قسرًا في أوكرانيا وروسيا، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إعادتهم إلى أرض الوطن بسلام وأمان.

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الإعلامي مصطفى بكري تحرير المصريين المختطفين ميلشيا الدعم السريع السودان برنامج حقائق وأسرار
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