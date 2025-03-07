كيف يمكن تعديل جرعات الأدوية خلال شهر رمضان؟

كتب- أحمد جمعة:

يتغير روتين الحياة اليومي للصائمين خلال شهر رمضان، بما في ذلك مواعيد تناول الطعام والشراب، مما قد يؤثر على طريقة استخدام بعض الأدوية.

ويحتاج المرضى الذين يتناولون أدوية بانتظام إلى معرفة كيفية تعديل جرعاتهم بشكل آمن خلال فترة الصيام، لضمان استمرار فاعلية العلاج وتجنب أي مضاعفات صحية.

وقدمت هيئة الدواء المصرية عددًا من الإرشادات للمساعدة في ضبط مواعيد تناول الأدوية خلال الشهر الكريم.

وأكدت الهيئة أنه لضمان الاستخدام الآمن للدواء خلال شهر رمضان، لابد من الالتزام بالأدوية الموصوفة وتجنب إيقاف استخدامها إلا بعد الرجوع إلى الطبيب، واستشارة الطبيب لإجراء التعديلات المناسبة على الجرعات في رمضان.

وتشمل نصائح الهيئة:

- لا تحتاج الأدوية التي تؤخذ بجرعة يومية واحدة إلى تعديل جرعاتها، فيمكن تغيير موعد الأدوية ذات الجرعة الواحدة من الصباح إلى المساء بعد استشارة الطبيب (حيث أن تغيير عادات الطعام قد تؤثر على فعالية الدواء).

- بالنسبة للأدوية التي تؤخذ مرتين يوميًا، يمكن تناول جرعة قبل وجبة السحور والأخرى بعد تناول الإفطار بعد الرجوع الي طبيبك المعالج.

- بالنسبة للأدوية التي تؤخذ على ثلاث جرعات يومية أو أكثر، يمكن مناقشة إمكانية تغيير الدواء مع الطبيب، وقد ينصح الطبيب باستخدام الأدوية ذات التأثير ممتد المفعول أو استخدام شكل صيدلي آخر مثل اللبوس أو الدهانات الموضعية أو غيرها.

وأوضحت هيئة الدواء أنه يُفضل تناول أقراص الحموضة بعد الإفطار على تمرة وماء والانتظار نصف ساعة ثم تناول الإفطار، أو تناول الجرعة قبل السحور بنصف ساعة.

ويتم تناول الشكل الصيدلي من أدوية الحموضة (الشراب) عند الشعور بحرقة المعدة، غالباً بعد الوجبة.

الطريقة الصحيحة لتناول الليفوثيروكسين في رمضان

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بالطريقة الصحيحة لتناول دواء "الليفوثيروكسين" خلال شهر رمضان، لضمان تحقيق الفعالية المطلوبة وتحسين امتصاص الدواء داخل الجسم.

يُستخدم هذا الدواء لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية، ويجب تناوله على معدة فارغة لضمان امتصاصه بشكل صحيح.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن لمرضى الغدة الدرقية الذين يصومون رمضان تناول "الليفوثيروكسين" بإحدى طريقتين، الأولى تكون عند الإفطار مباشرة، حيث يتم تناول الدواء بعد تناول تمرة وكوب ماء، ثم الانتظار لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار.

أما الطريقة الثانية، فتتمثل في تناول وجبة الإفطار بشكل طبيعي، ثم الامتناع عن الطعام لمدة ثلاث ساعات، وبعدها يتم تناول الدواء، مع ضرورة الانتظار لمدة ساعة قبل استئناف تناول الطعام مرة أخرى، وذلك لضمان امتصاص الدواء بالشكل الأمثل وتحقيق أقصى استفادة منه.

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