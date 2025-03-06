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بعد الأمطار الرعدية على القاهرة.. الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

11:07 م الخميس 06 مارس 2025

سقوط الأمطار الرعدية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا أكدت فيه أنه بعد أن شهدت العديد من المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وسيناء اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، من المتوقع غدًا، سقوط أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الشرقية، قد تصل لحد السيول على سيناء وتكون الأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، استقرار على باقي الأنحاء.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية الكثيفة صباحاً والتي قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لذا يرجى توخى الحيطة والحذر.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى 22 درجة.

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