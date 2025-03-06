المفتي: 3 حالات يكون فيها الكذب مباحاً

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحكم بغير حق ودون بينة يُعد من أشد أنواع الكذب، فالله أمر بالحكم بالعدل، حيث قال تعالى: "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، وأوصى بحسن القول بقوله: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " 3 حالات يمكن فيها الكذب ويكون مباحا، وهي الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".

وأوضح الدكتور نظير عياد أن هذه الأمور تسمى بالمعاريض، والصدق هو الأساس في بناء المجتمعات السليمة، وهو صفة المؤمن الحق، بينما الكذب من صفات المنافقين التي تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يتابع ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور

"حقيبة طوارئ أثناء العمرة".. ماذا تتضمن؟

تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وظائف خالية في 10 محافظات والتقديم خلال مارس