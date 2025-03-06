"زبالة السوشيال ميديا".. علي جمعة يهاجم منصة "تيك توك"

كتب- حسن مرسي:

أعرب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن رفضه التام لممارسة التمثيل عبر منصة التيك توك، موضحًا أنها "زبالة السوشيال ميديا"، مؤكدًا أن ما يحدث على هذه المنصة يعد "خارج نطاق العفاف"، مما يجعل ما يتم نشره عليها محرمًا شرعًا.

وفي تصريحاته خلال برنامجه "نور الدين والدنيا" المذاع على القناة الأولى، أضاف الدكتور علي جمعة أن الأناشيد الرمضانية ليست محلا للشكوك أو الحرام، حيث يتم ترديدها في سياق ديني واحتفالي بعيدًا عن أي مخالفات شرعية.

كما أفاد جمعة أن الأغاني يمكن أن تكون حلالًا في حالة توافر بعض الشروط، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون الكلمات راقية، وتدور حول مواضيع دينية، وطنية، أو مديح للنبي الكريم، مع التأكد من أن الموسيقى تراعي الذوق العام والمشاعر الإنسانية السامية.

واستشهد جمعة في هذا السياق بأحد أشهر الأعمال الموسيقية الغربية، السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، التي أُدخلت في سياق العبادة، ليؤكد أن الموسيقى يمكن أن تكون حلالًا طالما تمت ضمن ضوابط شرعية واضحة.

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