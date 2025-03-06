الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور

كتب-عمرو صالح:

شهدت محافظة الجيزة منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وانخفاض بقيم درجات الحرارة على معظم أنحائها.

ورصدت عدسة "مصراوي"، الحالة العامة لشارع أحمد عرابي التابع لحي المهندسين، بمحافظة الجيزة، حيث غطت مياه الأمطار جوانب الطريق الرئيسية والفرعية، مما تسبب في تكدس الحالة المرورية بالشارع، وذلك وسط محاولات رجال الحماية المدنية لرفع المياه من خلال سيارات الشفط لإعادة الحركة بالشارع بشكل طبيعي.

ويشهد اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص لأمطار خفيفة رعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

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