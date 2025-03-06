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أمطار رعدية وكرات ثلجية تضرب القاهرة والجيزة

04:57 م الخميس 06 مارس 2025
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمد معروف:

شهدت القاهرة الكبرى، سقوط أمطار رعدية غزيرة، وكرات ثلجية في مناطق واسعة، حيث سيطرت حالة من عدم استقرار الطقس على العاصمة، وسمع دوي البرق والرعد في سماء القاهرة والجيزة.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة ورعدية على شمال الصعيد، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وتصل إلى حد السيول على مناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

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