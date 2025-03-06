"حقيبة طوارئ أثناء العمرة".. ماذا تتضمن؟

كتب- أحمد جمعة:

قدمت وزارة الصحة المصرية مجموعة من الإرشادات لضمان سلامة المعتمرين أثناء أداء المناسك، مؤكدة على أهمية تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على المستلزمات الطبية الأساسية، لتجنب المشكلات الصحية الطارئة والتعامل معها بسهولة.

وتشمل محتويات هذه الحقيبة:

* خافض للحرارة: لمواجهة الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن الإجهاد أو تغيرات الطقس.

* كريم مرطب: للحفاظ على ترطيب الجلد وحمايته من الجفاف والتشقق، خاصة مع التعرض لأشعة الشمس والاحتكاك.

* مضاد للمغص: لتجنب أي اضطرابات معوية قد تحدث بسبب تغيير النظام الغذائي أو تناول أطعمة غير مألوفة.

* مضاد للانتفاخ: يساعد في تقليل الشعور بالامتلاء والانتفاخ بعد الوجبات.

* فرشاة الأسنان والمعجون: للحفاظ على صحة الفم واللثة، خاصة مع الصيام وقلة شرب الماء.

* محلول معالجة الجفاف: لتعويض فقدان السوائل والأملاح بسبب التعرق أو قلة شرب الماء، مما يساعد في الوقاية من الجفاف.

وينظر إلى توفير هذه الأدوات الطبية خلال العمرة للمساعدة في تجنب المشكلات الصحية الطارئة، مما يضمن أداء المناسك بسهولة دون الحاجة إلى البحث عن صيدليات أو مراكز طبية في اللحظات الحرجة.

نصائح مهمة خلال أداء مناسك العمرة

* احرص على شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

* ارتدِ ملابس قطنية مريحة وخفيفة لتقليل التعرق والاحتكاك.

* تجنب الأطعمة الدسمة والثقيلة قبل أداء المناسك.

* لا تتردد في التوجه إلى أقرب مركز صحي في حالة الشعور بأي تعب شديد.

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