مساعد وزير الخارجية الأسبق: الخطة المصرية تقدم رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة

كتبت - داليا الظنيني:

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية ستواصل خطة إعادة إعمار غزة، مع منع تهجير الفلسطينيين، بعد اعتمادها من كل المشاركين في القمة العربية العاجلة حول فلسطين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن إنهاء حكومة نتنياهو من مصلحة الشعب الفلسطيني والإسرائيلي، موضحًا أن الخطة المصرية تقدم رؤية واضحة ومنسقة لإعادة إعمار غزة.

وأكد أن اليمين الإسرائيلي المتطرف غاضب من توحيد مصر للأمة العربية، وكاره لنجاح القمة العربية واعتماد خطة إعادة إعمار غزة من كل المشاركين فيها، مشيرًا إلى أن عملية التهجير القسري كانت ضمن أولويات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن البيان الختامي للقمة قدم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى الموقف العربي الصامد لوقف إطلاق النار وحل الدولتين، معلقًا: "الاحتلال دمر مطار غزة وميناء غزة وعددًا من المشروعات الأوروبية، والاحتلال دمر قطاع غزة خمس مرات".

وتابع: إسرائيل تسعى إلى التوسع والتوغل الاستيطاني في الوطن العربي، بغزة ولبنان، وتسعى إلى نشر الفوضى وتوتير المنطقة، في حين أن أمريكا تسعى إلى الحفاظ على مصالحها، ورغم ذلك، حماس صمدت أمام جيش الاحتلال 15 شهرًا وأربكته وكبدته خسائر فادحة.