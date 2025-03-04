الرئيس السيسي يعلن اعتماد القمة العربية لخطة مصر لإعمار غزة

القاهرة - مصراوي:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتماد البيان الختامي للقمة العربية غير العادية، بالإضافة إلى الخطة المصرية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته خلال ختام القمة العربية الطارئة بالقاهرة: "في ختام هذه القمة المحورية، أتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصادق ورؤيتكم ودعمكم المقدّر. كما أتوجه بالشكر إلى جلالة ملك البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، على جهوده المقدّرة في عقد هذه القمة غير العادية".