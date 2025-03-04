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السيسي: مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني

04:59 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة بالقاهرة، أن انعقاد القمة يأتي استجابة للنداء الفلسطيني، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جسيمة تعصف بالأمن والاستقرار.

وأضاف السيسي: إن مصر لن تشارك في أي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني.

وتابع السيسي: مصر سعت منذ اليوم الأول للحرب إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا أن العدوان على غزة خلف وصمة عار في جبين الإنسانية.

وأكمل السيسي: يجمعنا واقع مؤلم يكاد يعصف بالأمن الإقليمي والعربي.

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