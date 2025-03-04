نائبا رئيس جامعة الأزهر يدشنان مبادرة "طموح بلا حدود" دعمًا للمبادرات الرئاسية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

دشن الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب شئون التعليم والطلاب، مبادرة: «طموح بلا حدود» وذلك بقاعة احتفالات قسم الفلك بكلية العلوم بنين القاهرة، بحضور العقيد كريم السيد، مدرب معتمد باتحاد الكوتشينج الدولي، والدكتور محمد رمضان، أستاذ الطب النفسي بكلية طب بنين القاهرة، والدكتورة عبير طلعت، مدرب معتمد باتحاد الكوتشينج الدولي، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

وأوضح فكري أن المبادرة تعد إحدى المبادرات المهمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تنمية المواطن المصري في جميع الجوانب الإنسانية، من خلال الاهتمام بالتعليم، والصحة، والثقافة، والقيم الأخلاقية، وهي تعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جيل جديد من المصريين قادر على مواجهة تحديات العصر والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، فالطموح يلعب دورًا مهمًّا في حياة الفرد والجماعة، مشيرًا إلى أنه أحد المتغيرات ذات التأثير البالغ في ما يصدر عن الإنسان من نشاط.

وبيَّن فكري أن الكثير من إنجازات الأفراد وتقدم الأمم والشعوب يرجع إلى توفير القدر المناسب من مستوى الطموح، فالطموح هو الرغبة القوية في تحقيق الأهداف والسعي المستمر نحو الأفضل، وهو الدافع الداخلي الذي يحفز الإنسان على تطوير نفسه، وتحدي الصعوبات، وتجاوز العقبات من أجل الوصول إلى مكانة أعلى وتحقيق إنجازات مميزة ،لافتًا أن الطموح لا يقتصر على النجاح المهني فقط، بل يشمل جميع جوانب الحياة، سواء في التعليم، أو العمل، أو تطوير الذات فهو الذي يجعل الإنسان لا يرضى بالبقاء في مكانه، بل يسعى دائمًا إلى التقدم وتحقيق المزيد بحيث يمكن القول: إن الطموح هو «الحلم الذي لا يتوقف عند حدود، والإرادة التي لا تعرف المستحيل».

وتقدم فكري بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يقوم به من جهود مخلصة في بناء الوطن والإنسان.

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