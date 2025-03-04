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السيسي يترأس القمة العربية غير العادية في العاصمة الإدارية

02:05 م الثلاثاء 04 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

جاء ذلك بحسب ما أوردته صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في نبأ عاجل، قبل قليل.

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السيسي يترأس القمة العربية غير العادية في العاصمة الإدارية
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