بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة على مستوى رؤساء الأحياء بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وضبط منظومة العمل في الأحياء، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

شمل قرار محافظ القاهرة، نقل نجلاء حسين رمضان، من رئيس حي 15 مايو إلى رئيس حي المطرية، ومحمد محمد بهجت، من رئيس حي المطرية إلى رئيس حي 15 مايو.

كما شمل تكليف محسوب يكن رفاعي إبراهيم، بالعمل رئيسًا لحي البساتين، ومحمد محجوب سالم، بالعمل رئيسًا لحي المرج لبلوغ رئيسا الحيين السابقين السن القانونية للمعاش.

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