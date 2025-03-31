بعد وصوله 100 حنيه.. موعد انخفاض سعر كيلو الليمون

كتب-عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين سبب ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الحالية بمختلف أسواق محافظات الجمهورية وموعد انخفاضه.

وقال أبو صدام خلال تصريحاته لمصراوي إن سبب ارتفاع أسعار الليمون خلال الفترة الحالية يرجع للإقبال الشديد عليه من قبل المواطنيين لتخزينه "ليمون مخلل" قبل حلول شهر رمضان الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب وقلة المعروض.

ولفت أبو صدام إلى أن أن مساحة الأراضي المزروعة بشجر الليمون 41 ألف فدان مشيرا إلى أنها مساحة غير كافية لتلبية الاحتياجات المحلية الأمر الذي أدى إلى إرتفاعه بشكل جنوني خلال الفترة الحالية.

وأشار أبو صدام إلى أن أسعار الليمون ستشهد تراجعا بنسبة 60‎%‎ نهاية شهر أبريل 2025.

وسجلت أسعار الليمون ارتفاعاً خلال الأيام الماضية بمختلف الأسواق إذ وصل سعر الكيلو منه في بعض الأسواق ل 100 جنيه.

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