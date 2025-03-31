إعلان

السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أبناء الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر

02:06 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أبناء الشهداء
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أبناء الشهداء
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر (6)
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أبناء الشهداء
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أبناء الشهداء
  • عرض 7 صورة
    السيسي يلتقط صورا تذكارية مع أبناء الشهداء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الفطر المبارك، على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة، حيث شاركهم أجواء البهجة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

ويشارك الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وسط حضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب عدد من المصابين من أفراد القوات المسلحة والشرطة، في إطار حرصه على مشاركة أسر الأبطال فرحتهم بالعيد.

وأدى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر في مسجد المشير طنطاوي، واستمع إلى خطبة العيد، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدولة، وأبناء الشهداء الذين كانوا جزءًا من هذه المناسبة الوطنية.

وتحتفل مصر، اليوم الاثنين، بأول أيام عيد الفطر، بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مؤكدة أن الاثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

وحرص الرئيس السيسي على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء، مشاركةً لهم في فرحة قدوم عيد الفطر المبارك، تأكيدًا على تقدير الدولة لتضحيات الشهداء ودورهم في حماية الوطن.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "ذكريات العيد"

أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صور تذكارية للسيسي أبناء الشهداء الرئيس السيسي عيد الفطر 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة