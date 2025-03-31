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بث مباشر| الرئيس السيسى يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة

10:30 ص الإثنين 31 مارس 2025

الرئيس السيسى يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابى القوا

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كتب- محمد أبو بكر:

يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة.

جاء ذلك وفق نبأ عاجل أذاعته قناة "إكسترا نيوز".

وحرص الرئيس السيسي على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء، مشاركةً لهم في فرحة قدوم عيد الفطر المبارك، تأكيدًا على تقدير الدولة لتضحيات الشهداء ودورهم في حماية الوطن.

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بث مباشر| الرئيس السيسى يكرم عددًا من أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة
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