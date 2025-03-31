مصدر بـ"الكهرباء": متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة

كتب - محمد صلاح

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك متابعة لحظية للبلاغات الواردة على الخط الساخن 121 والمنصة الإلكترونية الموحدة، وسرعة الاستجابة لها والتعامل معها ومتابعتها، مضيفًا أن هناك إشرافًا مباشرًا من رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات، واستمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة في جميع الشركات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع.

ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها لمصراوي، بأن هناك برنامج عمل تم وضعه والبدء في تطبيقه خلال إجازة عيد الفطر المبارك، تزامنًا مع احتفال المواطنين خلال أيام الإجازات، لضمان استقرار التيار وجودة التغذية الكهربائية وانتظام تقديم الخدمات الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وشدد على أن الدكتور محمود عصمت وجّه بتكثيف عمل فرق الطوارئ خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتشكيل مجموعة عمل في كل شركة تكون مهمتها متابعة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات، موضحًا استمرار تقديم جميع الخدمات التي يطلبها المواطن خلال الإجازة، مشيرًا إلى تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية، سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع، فيما يخص الاستعداد لفصل الصيف.

وقبل أيام، تلقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريرًا يوضح خطة عمل القطاع خلال أيام عيد الفطر المبارك، واستمرار العمل بمراكز خدمة العملاء، ومدّ ساعات العمل بها، ومتابعة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء ومنظومة الشكاوى بمختلف أدواتها لتيسير الخدمة على المواطنين، وتكثيف عمل لجان المرور والمتابعة، وزيادة أعداد فرق الطوارئ، وغيرها من الإجراءات في إطار الخطة العاجلة التي يجري العمل من خلالها لتأمين وتحسين جودة التغذية الكهربائية، والحفاظ على استقرار واستدامة التيار، لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.