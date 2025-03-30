مستشفيات جامعة عين شمس تمنح العاملين الخميس المقبل إجازة استكمالا للعيد

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، قرارًا بمنح العاملين أجازة يوم الخميس الموافق 2025/4/3 استكمالاً لإجازة عيد الفطر المبارك لسنة 1446هـ /2025م.

وأوضخت مستشفيات جامعة عين شمس أنه سيتم احتساب يوم الخميس الموافق 2025/4/3 من رصيد الإجازات الإعتيادية.

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