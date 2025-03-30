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صورة- هلال شوال من مرصد الختم الفلكي وعلاقتها بصحة بداية الشهر الهجري

02:42 م الأحد 30 مارس 2025

هلال شوال

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن مركز الفلك الدولي عن نجاح مرصد الختم الفلكي في أبوظبي بتصوير أول صورة لهلال شهر شوال 1446هـ، وذلك في صباح يوم الأحد 30 مارس 2025م في تمام الساعة 07:30 صباحًا بتوقيت الإمارات.

وأوضح المركز أن القمر كان على بعد 10.5 درجة من الشمس وقت التقاط الصورة.

وأكد الفريق العلمي بالمركز، بقيادة الفلكي محمد عودة، أن شكل الهلال الظاهر لا يؤثر على صحة تحديد بداية الشهر الهجري، سواء كان يوم الأحد أو الإثنين.

وشارك في عملية التصوير فريق المرصد المكون من خلفان النعيمي، أسامة غنام، أنس محمد، وسامح العشي.

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هلال شوال مرصد الختم الفلكي الإمارات
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