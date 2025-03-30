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السياحة تعلن آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة 2025

11:56 ص الأحد 30 مارس 2025

رحلات العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

حددت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، آخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة، وفق ما ورد إليها من وزارة الحج والعمرة السعودية.

وقالت "غرفة السياحة"، في خطاب رسمي، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن آخر يوم لإصدار تأشيرات العمرة سيكون الأول من شهر شوال كل عام.

الأوراق المطلوبة لحجز العمرة

لإتمام إجراءات حجز رحلة العمرة، يجب تقديم الأوراق التالية:

أصل جواز السفر ساري لمدة 6 أشهر على الأقل من تاريخ السفر.

عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء، مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية صادرة من مكتب صحة حكومي، تتضمن صورة مختومة وأصل إيصال السداد للكبار.

إجراءات استخراج جواز السفر

يجب توفير الأوراق التالية للراغبين في استخراج جواز سفر جديد، وتشمل:

مستند حالة التجنيد للذكور، سواء شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

بطاقة الرقم القومي وصور ملونة حديثة بمقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

سداد رسوم استخراج الجواز وفقًا للقيمة المحددة.

المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي.

تسليم جميع المستندات لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

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