التنمية المحلية تعلن استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وازرة التنمية المحلية، أن وزارة التنمية المحلية، أعلنت عن رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المحافظات المصرية استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك

خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح قاسم، أن المحافظات قامت بتشغيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة سير الأوضاع خلال العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكافة الجهات المعنية، كما تم التأكد من جاهزية الساحات والميادين لصلاة العيد، ورفع كفاءة الإنارة، ومنع أي توصيلات كهربائية مكشوفة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأشار متحدث التنمية المحلية، إلى أن هناك تنسيقًا مع مديريات الصحة والمستشفيات لرفع درجة الاستعداد، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية، مع إزالة أي إشغالات بمحيط المنشآت الصحية، كما تم التنسيق مع إدارات المرور لضمان السيولة المرورية، وتوفير عدد كافٍ من المركبات بالمواقف لضمان انتظام حركة التنقل.

وشدد المتحدث باسم التنمية المحلية، على أن الوزارة أكدت على أهمية تكثيف أعمال النظافة في الحدائق العامة والميادين، وإزالة المخلفات بشكل مستمر، بجانب المتابعة الدورية للمخابز والأسواق لضمان وفرة السلع وضبط الأسعار خلال فترة العيد.

وأشار المتحدث إلى تشكيل لجان مشتركة بالتعاون مع وزارات الري والداخلية والإدارات المختصة لمتابعة المراسي والعائمات والتأكد من توافر اشتراطات السلامة ومنع التحميل الزائد، مع نشر فرق إنقاذ على الشواطئ لضمان سلامة المصطافين.

وأكد أن مراكز السيطرة والتحكم بالمحافظات تعمل بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارة الأزمات، لضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة، والتنسيق المشترك بين المحافظات المتجاورة لتوفير الخدمات العاجلة عند الحاجة.

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