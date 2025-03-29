مدير "الفلك الدولي" لمصراوي: الموجود في السماء قمر وليس هلالا.. وهذا موعد عيد الفطر

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي وعضو لجنة الأهلة في الجمعية الفلكية الأردنية، إن إمكانية رؤية الهلال اليوم شيء وما سيحدث شيء آخر.

وأضاف عودة، في تصريحات لـ"مصراوي": "أنا راصد للهلال منذ 30 عامًا، منذ عام 98، وأسسنا مشروعًا إسلاميًّا لرصد الأهلة، ونحن مركز فلك دولي؛ لأن أعضاء المركز منتشرون في كل دول العالم، ولدينا كم كبير من الخبرة والرصد السنوي".

وأكد مدير "الفلك الدولي" أن الهلال لا يمكن رؤيته اليوم في العالم العربي ولا بأية وسيلة؛ لكنه أشار إلى أن "بعض الدول سيتقدم بها بعض الشهود لرؤية الهلال، ونصف الدول العربية هتعيد، ونصفها سيكمل رمضان.

الفرق بين الهلال والمحاق

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي أن هناك خلطًا شائعًا بين الهلال والمحاق، قائلًا: "من الخطأ أن نقول إن الموجود لمدة 11 دقيقة هو الهلال، سيكون الموجود المحاق، ونسبة الإضاءة في القمر صفر، الموجود في السماء هو القمر وليس الهلال"، واستشهد بالقرآن الكريم "يسألونك عن الأهلة".

وقال عودة، بشأن ظاهرة الكسوف وعلاقتها ببداية الشهر القمري: "الكسوف يعني اقترانًا، يعني ولادة هلال جديد؟ مصطلح تولَّد الهلال غير دقيق وخاطئ، والاقتران معناه المحاق، عكس البدر، وليس تولُّد الهلال، اليوم فيه كسوف، بتشوف شيء أسود أمام الشمس، الأسود هذا هو القمر، يكون أسود وقت المحاق".

متى يكون موعد عيد الفطر 2025؟

وأكد عودة أن "بكرة العيد؛ لكن الأصل أن يكون الإثنين بنسبة 80%"، مشيرًا إلى أن الدول التي ستعلن العيد يوم الإثنين تشمل "ماليزيا، الهند، بروناي، إندونيسيا، بنجلاديش، باكستان، إيران، عُمان، الأردن، والمغرب".

وتابع مدير مركز الفلك الدولي، بشأن باقي الدول التي ستعلن موعد عيد الفطر 2025 غدًا الأحد، "بقية الدول من الأفضل أن ننتظر".

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