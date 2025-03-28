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البحوث الفلكية تستطلع غدًا رؤية هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

09:32 م الجمعة 28 مارس 2025

أرشيفية

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غدا السبت، هلال شهر شوال 2025، حيث يحدد المعهد، غدا، موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال عدد من اللجان المنتشرة في عدد من المحافظات، حيث تستطلع تلك اللجان الهلال وإرسال الرؤية إلى اللجنة الرئيسية للرصد التي توجد بمرصد حلوان.

وتتكون لجان الرصد من عضو تابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، وممثل عن دار الإفتاء، وآخر يمثل هيئة المساحة، فضلا عن وجود ممثل عن أهل القرية التي توجد بها لجنة الرصد.

وبعد الرؤية يرسل المعهد القومي للبحوث الفلكية، نتيجة الاستطلاع إلى مفتي الديار المصرية الذي يقوم بدوره بالإعلان عن موعد شهر شوال المبارك 2025، وتعد دار الإفتاء هي الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان موعد عيد الفطر المبارك.

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