تشييع جنازة رئيس جامعة الأزهر السابق بحضور قيادات المؤسسة الدينية - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تصوير: هاني رجب

شيعت عقب صلاة الجمعة، من الجامع الأزهر، جنازة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، الذي وافته المنية أمس.

وحضر صلاة الجنازة، الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، والدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر ونوابه، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق.

توفي عصر الخميس، الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمستشفى الأزهر التخصصي.

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، سبب وفاة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق، الذي نقل عصر أمس لمستشفى الأزهر التخصصي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الدكتور محمد المحرصاوي نقل إلى مستشفى الأزهر التخصصي عصر أمس، إثر إصابته بجلطة في الشريان.

وأشار المصدر، إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي كان يعاني من الجفاف الشديد، وأصيب بجلطة وتم وضعه تحت الملاحظة بإحدى غرف الرعاية المركزة.

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