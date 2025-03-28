مواعيد مترو الأنفاق والقطار الكهربائي خلال إجازة عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، انتهاء جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2025، داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، بهدف تيسير حركة المواطنين خلال العطلة الرسمية.

تعديلات مواعيد تشغيل مترو الأنفاق خلال العيد

الخط الأول والثاني

- بداية التشغيل: 5:15 صباحًا.

- آخر قطار من حلوان: 12:15 صباحًا.

- آخر قطار من المرج الجديدة: 12:30 صباحًا.

- آخر قطار من شبرا الخيمة والمنيب: 12:40 صباحًا.

مواعيد التقاء القطارات

- الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات: 1:00 بعد منتصف الليل.

- الخط الأول والثالث بمحطة جمال عبدالناصر: 12:30 صباحًا.

- الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة: 12:30 صباحًا.

- الخط الثالث – جامعة القاهرة: آخر قطار 12:20 صباحًا.

وتبلغ إجمالي عدد الرحلات 942 رحلة يوميًا (450 للخط الأول، 492 للخط الثاني).

الخط الثالث (عدلي منصور - جامعة القاهرة/ روض الفرج)

- أول قطار: 5:15 صباحًا.

- آخر قطار من عدلي منصور إلى جامعة القاهرة: 12:06 صباحًا.

- آخر قطار من عدلي منصور إلى روض الفرج: 12:02 صباحًا.

- آخر قطار من جامعة القاهرة إلى عدلي منصور: 12:23 صباحًا.

- آخر قطار من روض الفرج إلى عدلي منصور: 12:26 صباحًا.

وتبلغ إجمالي عدد الرحلات 419 رحلة يوميًا.

القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

- أول قطار: 6:00 صباحًا من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة.

- آخر قطار من عدلي منصور إلى الفنون والثقافة: 11:00 مساءً.

- آخر قطار من عدلي منصور إلى بدر: 11:30 مساءً.

وتبلغ إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة يوميًا.

توجيهات خاصة لضمان راحة الركاب

- متابعة مستمرة من قيادات الهيئة القومية للأنفاق لضمان انتظام حركة التشغيل.

- دفع قطارات إضافية خلال فترات الذروة لتخفيف الازدحام.

- تواجد فرق الطوارئ بالمحطات للتعامل مع أي أعطال طارئة.

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