مصطفى بكري: "حدود مصر خط أحمر.. واللي يفكر يحط رجله في سيناء هنقطعهاله"

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حدود مصر مقدسة وخط أحمر، مشددًا على أن القضية الفلسطينية قضية مصرية وعربية مقدسة لن يتم التفريط فيها.

وقال "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد: "قسمًا بالله اللي هيفكر يحط رجله منكم يا صهاينة في سيناء هنقطعهاله.. مصر مش للبيع وحدودنا مش لعبة".

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي والقوات المسلحة أكدوا أنه لا تهجير للفلسطينيين ولا تصفية للقضية الفلسطينية.

وشدد على أن موقف مصر ثابت ولا يمكن التفريط في الأرض أو المساس بالأمن القومي المصري بأي شكل من الأشكال، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا درع الأمة، والأمن القومي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

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