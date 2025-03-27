الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب- محمد نصار:

نستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء السبت المقبل، هلال شهر شوال من خلال اللجان الشرعية المختصة في شتى أنحاء الجمهورية، وفقًا للمعايير العلمية والشرعية الدقيقة وباستخدام أحدث الوسائل الفلكية.

ومن المقرر إعلان نتيجة الرؤية في بث مباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية بعد مغرب يوم السبت 29 رمضان 1446 هـ الموافق 29 مارس 2025، حيث سيتم تحديد موعد عيد الفطر المبارك رسميًا.

وسيتم بث الرؤية وإعلان النتيجة عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بعد صلاة المغرب بنصف ساعة تقريبًا لمعرفة نتيجة استطلاع هلال شهر شوال والإعلان عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضًا:

الصحة: وفاة 6 وإصابة 28 شخصًا جراء غرق غواصة بالبحر الأحمر

الرئيس السيسي ونظيره السيراليوني يطالبان بحصول أفريقيا على عضوية دائمة بمجلس الأمن