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طقس أول أيام عيد الفطر 2025.. الأرصاد: تجنبوا ارتداء هذه الملابس

09:05 م الخميس 27 مارس 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- أحمد الجندي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 30 مارس، الذي يوافق أول أيام عيد الفطر، مشيرة إلى أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة نهارًا ومائلة للبرودة خلال ساعات الليل.

وأوضحت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، أن مصر دخلت رسميًا في فصل الربيع، مما يعني انتهاء الأجواء الشتوية، فلن يكون هناك شعورًا بالبرودة خلال فترات النهار، لكن الأجواء ستظل باردة نسبيًا ليلًا.

ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، المواطنين، بتجنب ارتداء الملابس الصيفية أو الشتوية بالكامل، والاعتماد على ملابس خريفية تناسب تقلبات الطقس خلال هذه الفترة.

درجات الحرارة العظمى يوم الأحد المقبل

- القاهرة الكبرى: 27 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية : 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 29 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 35 درجة مئوية.

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الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الطقس
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