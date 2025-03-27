وفد أمني مصري يتوجه إلى الدوحة لاستكمال مباحثات الإفراج عن الأسرى والرهائن

القاهرة (أ ش أ)

توجه وفد أمني مصري إلى الدوحة، اليوم الخميس؛ لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى والرهائن.

يأتي ذلك في إطار مرحلة انتقالية للسعي لخفض التصعيد والبدء في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غرة؛ وذلك تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

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