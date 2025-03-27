أول تحرك برلماني ضد فرض رسوم تحويلات عبر "إنستا باي"

كتب- أحمد الجندي:

تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بشأن توجه البنك المركزي لفرض رسوم على خدمة التحويلات اللحظية بالجنيه المصري عبر تطبيق "إنستا باي".

وأوضحت "عبدالحميد" أن شركة بنوك مصر ، المالكة لتطبيق "إنستا باي" والمسؤولة عن تطوير منظومة الدفع الوطنية، أعلنت عن فرض رسوم على عمليات التحويل البنكي عبر التطبيق، حيث سيتم تطبيق جدول الرسوم الجديد اعتبارًا من 1 أبريل 2025، بنسبة 0.1% من إجمالي المبلغ المحول، وهو ما أثار اعتراض المواطنين بعد أن كانت الخدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات.

أهمية التطبيق في دعم الشمول المالي

وأشارت عبد الحميد إلى أن "إنستا باي" يلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية داخل مصر، إذ يسهم في تسهيل المعاملات المالية بشكل لحظي وآمن، ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الاستقلالية في أنظمة الدفع وتقليل الاعتماد على النقد.

تحذيرات من تراجع معدلات الاستخدام

وحذرت عضو لجنة الخطة والموازنة من أن فرض الرسوم قد يدفع المواطنين إلى التخلي عن استخدام التطبيق والعودة إلى التعامل النقدي، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي وتقليل الازدحام في البنوك، مؤكدة أن معدلات تحقيق الشمول المالي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الجهود، وليس إلى فرض أعباء إضافية على المستخدمين.

تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني

وأكدت عبد الحميد أن "إنستا باي" ساعد في تقليل الضغط على فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن عدد مستخدمي التطبيق بلغ نحو 12.5 مليون مستخدم، مع معاملات مالية تجاوزت 3 تريليونات جنيه خلال العام الماضي، ما يعكس دوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني.

دعوة لمراجعة القرار

واختتمت النائبة آمال عبد الحميد بمطالبة البنك المركزي بإعادة النظر في قراره، والعمل على استمرار إعفاء التطبيق من رسوم التحويل، للحفاظ على المزايا التي يحققها، وأبرزها دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المالية لتقليل التعامل النقدي، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري.

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