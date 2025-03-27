وزير العمل: صرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. اليوم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس عن اعتماد صرف منحتي شهر رمضان،وعيد الفطر، للعام 2025 ميلادية / 1446 هجرية، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق المقاولين والشركات ، وذلك بإجمالي 364 مليوناً و 459 ألف جنيه،من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وأوضح "جبران"، أن عملية الصرف ستتم بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب و منافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي ، للمسجلين فقط ،لدى قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد وزير العمل على أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، موضحا أنه بجانب الدعم المادي بالمنح الدورية، والتعويضات في حال الوفاة أو الإصابة ،تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الجهود للاستمرار في مد مظلة الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية التي توليها الحكومة الاهتمام.



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