رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع مقاتلين من حرس الحدود والمدرعات

كتب- محمد سامي:

شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من مقاتلى قوات حرس الحدود تناول وجبة الإفطار، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر ومتابعة العملية التدريبية لرجال القوات المسلحة، حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة.

وأكد الفريق أحمد خليفة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم للوحدات والتشكيلات للإرتقاء بمستوى الكفاءة القتالية لأفراد القوات المسلحة بما يسهم فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار، كما أشاد بالآداء المتميز لرجال قوات حرس الحدود فى حماية الأمن القومى المصرى بإعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .

وفى سياق متصل شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من مقاتلى رجال المدرعات تناول وجبة الإفطار بمركز تدريب المدرعات ، حيث أشار إلى ضرورة الإهتمام بمنظومة التدريب القتالى للفرد المقاتل والإعتماد على برامج التدريب المتطورة لمواكبة أحدث نظم التأهيل العسكرى فى مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف .

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