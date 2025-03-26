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مدبولي: الدين الخارجي عاد إلى النسب الآمنة وخطة لخفضه من 1.5 إلى 2 مليار دولار

07:17 م الأربعاء 26 مارس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان

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كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت تصورًا كاملًا لإدارة الدين الخارجي، موضحًا أن مستوى الدين عاد إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن إصدار السندات أصبح يتم في إطار مدروس ومحدد، بحيث يتم استخدامها في إعادة تمويل الديون وليس زيادتها، مما يسهم في إطالة عمر الدين دون رفع إجمالي الدين الخارجي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات المتبعة ستؤدي إلى خفض الدين الخارجي بما لا يقل عن 1.5 إلى 2 مليار دولار، مما يعكس نجاح الاستراتيجية الحكومية في تحقيق استقرار مالي دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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