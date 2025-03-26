مجلس الوزراء يوافق على إنشاء سبع جامعات أهلية جديدة ضمن خطة تطوير التعليم العالي

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من مشروعات قرارات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء سبع جامعات أهلية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، بهدف الوصول إلى 32 جامعة أهلية، وفقًا لاستراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

ويأتي هذا القرار ضمن رؤية الحكومة لرفع مستوى التعليم الجامعي، وتوفير تخصصات علمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتعزيز إسهام الجامعات الأهلية في تطوير البحث العلمي، وإعداد كوادر مؤهلة في مختلف المجالات، بما يعزز قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الابتكار، والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب، وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة سوهاج الأهلية"، يكون مقرها في محافظة سوهاج، وتضم كليات: الطب البشري، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والإعلام، والعلوم، واللغات والعلوم الإنسانية، كما سيكون لها الحق في إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وإقامة وحدات بحثية أخرى.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة كفر الشيخ الأهلية"، يكون مقرها في محافظة كفر الشيخ، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والأعمال، والفنون والتصميم، على أن يكون لها الحق في إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وإقامة وحدات بحثية أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة عين شمس الأهلية"، ويكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وتحديدًا في وادي التعلم والابتكار بمحافظة القاهرة، حيث ستضم كليات: الهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والأعمال، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والقانون، كما سيكون لها الحق في إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وإقامة وحدات بحثية أخرى.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة القاهرة الأهلية"، يكون مقرها في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتضم كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، والهندسة، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والطب البيطري، والعلوم، والأعمال، والسياسة والاقتصاد، والإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، والقانون، على أن يكون لها الحق في إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، وإقامة وحدات بحثية أخرى.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة دمنهور الأهلية"، يكون مقرها في حي البستان بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتضم كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والتمريض، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم، والأعمال، واللغات والعلوم الإنسانية، والفنون التطبيقية، مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

علاوة على ذلك، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة السويس الأهلية"، يكون مقرها في محافظة السويس، وتضم كليات: طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وهندسة البترول والتعدين، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، والعلوم.

وأخيرًا، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة الوادي الجديد الأهلية"، يكون مقرها في محافظة الوادي الجديد، وتضم كليات: الصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، واللغات والعلوم الإنسانية، مع إمكانية إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى.

ويأتي هذا التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية ضمن جهود الدولة لتوفير تعليم جامعي عالي الجودة، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات، وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز تنافسية مصر على المستوى الإقليمي والدولي في مجال التعليم العالي.

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