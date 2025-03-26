"التموين": طرح "كحك العيد" بتخفيضات 30% ومبادرة لتخفيض الأسعار

كتب- محمد سامي:

طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من "كحك العيد" والبسكويت ومستلزماته في المعارض السلعية والفروع الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في محافظة الفيوم، بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

ووجَّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على كل الأسواق، مع رفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفيوم، خلال جولة على معارض ومنافذ التجزئة في المحافظة، أنه يتم طرح كحك العيد والبسكويت ومستلزماته في عدد 20 معرضًا سلعيًّا، و65 شادرًا، و9 سيارات متنقلة، إضافة إلى 11 منفذًا استهلاكيًّا تابعًا للشركة المصرية لتجارة الجملة في الفيوم، مشيرًا إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة بشكل يومي نظرًا لزيادة الإقبال من قِبل المواطنين على الشراء.

وقال شبل إنه يتم طرح 4 أنواع من كحك العيد والبسكويت في منافذ التموين، من إنتاج الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أحد كيانات وزارة التموين، وهي علبة زنة كيلو 170 و180 جنيهًا، وعلبة زنة 1.5 كيلو بسعر 260 جنيها، علبة زنة 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيها.

وأوضح شبل أنه تم الاتفاق مع السلاسل الكبرى في محافظة الفيوم بالمشاركة في مبادرة طرح كحك العيد بتخفيضات للمستهلكين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا وجود مشاركة كبرى من قِبل القطاع الخاص، إضافة إلى تعاون الغرفة التجارية في المحافظة في طرح السلع بتخفيضات من خلال منتسبيها.

وأضاف شبل أن 54 مخبزًا إفرنجيًّا قامت بطرح كحك العيد والبسكويت ومستلزماته بتخفيضات أيضًا للمستهلكين، لتنشيط مبيعاتها خلال موسم عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه يتم التأكيد على المخابز الإفرنجية؟

ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفيوم، إلى أنه يتم حاليًّا تنفيذ خطة استقبال عيد الفطر المبارك، من خلال إنشاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التابعة.

وأوضح شبل أنها تتضمن الرقابة والمتابعة بتوافر كل السلع الغذائية واللحوم بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة والسوق المحلية، مع التأكد من جودتها وصلاحيتها والتأكد من تطبيق التخفيضات المعلنة في كل المحلات، مع متابعة استقرار الحالة التموينية في منافذ صرف السلع.