اتفاق مصري- سعودي لإنتاج المحسنات والمخصبات الزراعية في النوبارية -تفاصيل

كتب- أحمد السعداوي:

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع عقد اتفاق بين مركز البحوث الزراعية وشركة السعودية الخضراء للتطوير الزراعي لإنتاج المخصبات الزراعية ومحسنات التربة في منطقة النوبارية.

قام بالتوقيع د.أحمد حلمي مدير معهد بحوث البساتين، والمهندس عادل الشمري رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية، وبحضور د.عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

ورحَّبَ وزير الزراعة، عقب التوقيع، بالاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة في البلدَين الشقيقَين.

وأشار فاروق إلى أن مصر تقدم كل الدعم للاستثمارات الأجنبية؛ خصوصًا العربية والسعودية في كل المجالات، وتحديدًا الزراعية؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي، منوهًا بأن مصر سوق مفتوحة وجاهزة للاستثمار بعد حزمة الإصلاحات التي شهدتها خلال حكم الرئيس السيسي؛ سواء في مجال البنية التحتية أو التشريعية.

وقال د.عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، إن اتفاق اليوم بخبرات أجنبية واستثمارات سعودية، وهو باكورة التعاون بين المركز والشركة السعودية؛ حيث يشمل مستقبلًا التعاون في مجال إنتاج التقاوى والمخصبات الزراعية والأسمدة وتوفير كل مستلزمات الإنتاج؛ خصوصًا بذور الخضر وأيضًا الطاقة الشمسية.

وأضاف عبد العظيم أن التعاون مع الشركة سوف يشمل كذلك التدريب وبناء القدرات للجانب السعودي في كل أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني، وأن شهادات التدريب سوف تصدر من مركز البحوث الزراعية للمتدربين واعتمادها من وزارة الخارجية المصرية، وبالتنسيق مع العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

وأعرب الشمري عن سعادته بالاستثمار في مصر، موجهًا الشكر إلى وزير الزراعة والهيئة العامة للاستثمار المصرية؛ لتذليل كل العقبات أمام دخول شركته السوق المصرية والاستثمار في القطاع الزراعي الواعد، والاستفادة من حزمة الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية، ومشيدًا بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين السعودية ومصر.

وأضاف رئيس شركة السعودية الخضراء للتطوير الزراعي أن مجالات التعاون مع وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، سوف تشمل كذلك الطاقة النظيفة والنباتات الطبية والعطرية ومخرجات البحوث، نظرًا لأن المركز يضم نخبة متميزة من علماء الزراعة المتميزين في كل مجالات البحوث الزراعية التطبيقية.

وأكد الشمري أن مصر هي بوابة إفريقيا، وأن شركته تحظى بدعم هيئة الاستثمار السعودية، مشيرًا إلى أن إنتاج مصنع المخصبات سوف يبدأ في يونيو المقبل، وتسويق المنتج داخل وخارج مصر.