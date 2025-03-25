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كيف يمكن علاج قساوة القلب؟.. المفتي يوضح

08:03 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الدكتور نظير عياد

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كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن قسوة القلب لها أسباب عديدة، أبرزها الصد عن طريق الله والابتعاد عن تعاليمه.

وأوضح عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من أهم أسباب ترقيق القلب ومليئه بالمشاعر الطيبة هو ملازمة الضعفاء ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم.

وأضاف مفتي الجمهورية أن العلاج الفعال لقساوة القلب هو المداومة على الطاعات والعبادات، مشبهًا ذلك بالجرعات الإيمانية التي تحيي القلب، مثل الصيام، الزكاة، والعبادات الأخرى.

وأشار عياد إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصح من يعاني من قسوة القلب بأن يمسح على رؤوس الأيتام والمساكين، لأن هذا الفعل يُلين القلوب القاسية.

وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالجلوس مع الفقراء والمستضعفين، لما لذلك من أثر كبير في تهذيب النفس وإحياء الرحمة في القلوب.

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