إعلان

قرار جمهوري| تعيين 132 نائبًا لرئيس محكمة النقض و506 رؤساء بمحاكم الاستئناف

03:51 م الثلاثاء 25 مارس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 132 لسنة 2025، بتعيين 132 نائبًا لرئيس محكمة النقض.

كما تضمن القرار الجمهورية، تعيين 33 قاضيًا بمحكمة النقض، وتعيين 506 رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين 11 نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف، وتعيين 3 محامين عموم أوائل.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا:

طقس الأسبوع الأخير من رمضان.. ارتفاع تدريجي في الحرارة ونشاط للرياح

حسام موافي: الهاتف المحمول سلاح فتاك يهدد كيان الأسرة والمجتمع

بعد القانون الجديد.. كيف تقدم شكوى بشأن خطأ طبي؟

ضوابط تقديم طلبات مد الخدمة للمعلمين.. تعرف على المستندات المطلوبة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي محكمة النقض محاكم الاستئناف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات
الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم
تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على بعض الخطوط
3 أيام حارة قبل العيد.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا جديدًا في الحرارة والذروة تبدأ الأربعاء
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية
مجدي الجلاد يكتب: فتنة الدراما.. بين سامح حسين والمؤامرة السعودية..!