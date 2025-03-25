قرار جمهوري| تعيين 132 نائبًا لرئيس محكمة النقض و506 رؤساء بمحاكم الاستئناف

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 132 لسنة 2025، بتعيين 132 نائبًا لرئيس محكمة النقض.

كما تضمن القرار الجمهورية، تعيين 33 قاضيًا بمحكمة النقض، وتعيين 506 رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين 11 نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف، وتعيين 3 محامين عموم أوائل.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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