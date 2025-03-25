صور.. تسليم عقود محلات سوقي عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود إلى باعة سوق الزلزال

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حفل تسليم الدفعة الأولى من عقود الباعة الذين سيتم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي إلى سوقي عمار بن ياسر، وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم، واللذين أقامهما صندوق تحيا مصر تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقضاء على العشوائيات، وتوفير أماكن حضارية للباعة في أسواق مجمعة.

شهد حفل توزيع العقود، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة، وصندوق تحيا مصر.

وثمن محافظ القاهرة، جهود صندوق تحيا مصر في المشروعات التنموية، والمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرص الدولة على إنشاء أسواق حضارية جديدة ومتنوعة ومتكاملة الخدمات بالأحياء لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة، والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة، والطرق العامة، وتعطيل المرور، بالإضافة إلى توفير بيئة حضارية للباعة والمتسوقين.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم تزويد السوقين بأنظمة الإنذار الآلي، ومكافحة الحرائق، وكل وسائل الحماية والأمان، مع توافر المرافق اللازمة (مياه - كهرباء - صرف صحي).

وسوق عمار بن ياسر الحضاري مقام على مساحة 5 أفدنة، ويتكون من مبنى إداري، و95 محلًا بمساحة 18 مترًا للمحل الواحد، مخصصة لأنشطة بيع الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والبقالة والعطارة والبيض والمخبوزات المتنوعة والمشويات والمنظفات والبلاستيكات، بالإضافة إلى 4 أفران متنوعة، و20 محلًا خارجيًا وكافتيريا و2 شواية ومنطقة مظلات و5 مناطق انتظار، أما سوق عبد المجيد محمود فيضم 4 مولات، بإجمالي 222 محلًا، وكافتيريا.

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