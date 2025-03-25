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وفاة قارئ شهير بعد أيام من تعرضه لحادث آليم - صور

02:09 م الثلاثاء 25 مارس 2025
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    الشيخ حسن عوض الدشناوي القاري المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون (1)
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    الشيخ حسن عوض الدشناوي القاري المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون (2)
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    الشيخ حسن عوض الدشناوي القاري المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون (6)
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    الشيخ حسن عوض الدشناوي القاري المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون (7)
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    الشيخ حسن عوض الدشناوي القاري المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون (5)
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    الشيخ حسن عوض الدشناوي القاري المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون (3)
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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

توفي قبل قليل، الشيخ حسن عوض الدشناوي القاري المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بمستشفى الشرطة بالعجوزة، بعد أيام من تعرضه لحادث أليم.

وقال مصطفى نجل القارئ حسن الدشناوي، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، إنه سيتم تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه بمدينة دشنا بمحافظة قنا، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة للدفن.

وتعرض القارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي، لحادث أليم مطلع مارس الجاري، بعد أن صدمته سيارة، وأصيب على إثر الحادث بنزيف بالمخ نقل بعدها لإحدى المستشفيات الخاصة، قبل أن يتم نقله مؤخرا لمستشفى الشرطة، التي وافته المنية بها قبل قليل.

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حادث آليم حسن عوض الدشناوي مستشفى الشرطة بالعجوزة محافظة قنــا
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