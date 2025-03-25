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عبد الحليم رئيسًا لقطاعات الشؤون المالية بـ"القناة للكهرباء".. ومحمد علي لكبار المشتركين

11:43 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

المهندس سامي عرفة أبو وردة

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كتب- محمد صلاح:

أصدر المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية المحاسب ياسر عبد العليم رئيس قطاع الشؤون المالية بالشركة، إلى منصب رئيس قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية بالشركة.

وأصدر رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء قرارًا بترقية المحاسب محمد علي إبراهيم؛ لشغل وظيفة رئيس قطاع كبار المشتركين التابع لقطاعات الشؤون التجارية بالشركة.

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المهندس سامي أبو وردة توزيع الكهرباء قطاعات الشؤون المالية
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