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اليوم.. بدء تشغيل قطارات عيد الفطر الإضافية على عدد من الخطوط

11:39 ص الثلاثاء 25 مارس 2025

القطارات السكة الحديد

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كتب- محمد نصار:

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، في تشغيل قطارات عدد من القطارات الإضافية على عدد من الخطوط بمناسبة عيد الفطر.

يأتي ذلك حرصًا على إتاحة أكبر عدد ممكن من القطارات من أجل استيعاب الطلب المتزايد على السفر خلال هذه الفترة.

مواعيد قطارات عيد الفطر الإضافية

1- تشغيل قطار 2040 (تالجو) القاهرة/ أسوان يوميًا خلال الفترة من 25/3/2025 وحتى 10/4/2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل أسوان الساعة 08:10 طبقًا للجدول المرفق.

2- تشغيل قطار 2041 (تالجو) أسوان/ القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26/3/2025 وحتى 11/4/2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50 طبقًا للجدول المرفق.

3- تشغيل قطار 1942 (أسباني مطور) القاهرة/ أسوان يوميًا خلال الفترة من 25/3/2025 وحتى 10/4/2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقًا للجدول المرفق.

4- تشغيل قطار 1943 (أسباني مطور) أسوان/ القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26/3/2025 وحتى 11/4/2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50 طبقًا للجدول.

5- تشغيل قطار 1938 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان يوميًا خلال الفترة من 25/3/2025 وحتى 10/4/2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقًا للجدول المرفق.

6- تشغيل قطار 1939 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26/3/2025 وحتى 11/4/2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقًا للجدول المرفق.

7- تشغيل قطار 1940 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان يوميًا خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10/11 أبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

8- تشغيل قطار 1941 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة يوميًا خلال الفترة من 26/3/2025 وحتى 11/4/2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقًا للجدول المرفق.

9- تشغيل قطار 1937 (VIP) أسوان/ الإسكندرية يوم 3/4/2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الإسكندرية الساعة 00:50 طبقًا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3/4/2025 فقط بين الإسكندرية/ القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25 طبقًا للجدول المرفق.

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