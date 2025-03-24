عيد الفطر.. "بيت الزكاة": صرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي غدًا

كتب- محمود مصطفى:

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء بصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الدعم النقدي الشهري لشهر أبريل 2025، بمناسبة عيد الفطر المبارك 1445هـ، أعاده الله على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 24 من مارس 2025م، أنه تقرر التعجيل بصرف الدعم النقدي الشهري للمستحقين عن شهر أبريل غدًا الثلاثاء الموافق 25 من شهر مارس من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، متضمنة منحة عيد الفطر المبارك، لمساعدتهم في شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك وإدخال السرور عليهم.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن الدعم النقدي الشهري يندرج تحت برنامج (سند) أحد أهم البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» والذي يعمل وفقا للمصارف الشرعية لأموال الزكاة والصدقات لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها، مصداقا لقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة ٦٠).