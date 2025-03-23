من الصداع إلى جلسات العلاج الكيماوي.. وزير التموين السابق يكشف رحلته مع السرطان -(صور)

كتب- محمد سامي:

شارك الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق في أمسية دينية أقيمت بمركز شباب أبو كبير، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الليلة مع أهالي مركز شباب أبو كبير.

وحكى وزير التموين السابق، قصته مع اكتشافه مرض الكانسر، قائلاً: كان عندي صداع في آخر أسبوع من شهر أكتوبر الماضي، وعندما شاهدني "عديلي" ، الذي قال لي شكلك مش مظبوط قولتله عندي صداع، قالي طب خدت حاجة قولتله أنا عمري ما جالي صداع، قالي خد بنادول".

وأضاف: "وبعد فترة الصداع مازال متواجد فعديلي ذهب لصديقه أحمد جميل الشرقاوي أستاذ جراحة في القصر العيني، بعدها كلمني وقالي حجزتلك في مستشفى أعصاب بأكتوبر، هنروح نعمل الأشعة على المخ، وقولتله ليه يا دكتور؟.. قالي أنا شاكك يكون عندك جلطة في المخ لأن اتزانك مش مضبوط، وبعد عمل الأشعة رئيس القسم قالي هتستنى معانا شوية علشان محتاجين محاليل لأن الغشاء الذي يغطي المخ الخلايا فيها مياه بين الغشاء والجمجمة، وبدأت المياه تضغط على المخ وبدأت أحس بالصداع.

وتابع: "الأشعة أوضحت أنه حصل رشح في المخ، ولقوا في الفص بالرئة اليمنى ورم، وقالوا لازم تستنى وتاخد محاليل ونشوف دكاترة متخصصين في الأورام".

وأكمل: "عملت "مسح ذري" بعد أخذ عينه من الغدد الليمفاوية على المخ علشان يحددوا بالظبط الخلايا، والأشعة خدت حوالي ساعتين".

وتابع: "وجدوا في العينة إن طبيعة الكانسر الموجود فيها هو نفسه الموجود في الرئة، والدكتور حسن أستاذ الأورام في جامعة القاهرة، قال نبتدي ببروتوكول العلاج الكيماوي، بتاخد 6 جلسات، والجلسة مدتها 3 أسابيع، وتبدأ في المستشفى، وبعد كدا في البيت".

وأضاف: "عيب العلاج الكيماوي إنه بيقرفك، وعن نفسي مبحبش حد يقرفني، إنما يبقى غثيان وإحساس بالقئ، ومفيش أي حاجة ليها طعم، وإحساس وحش جدًا إنك متكونش حاسس بطعم أي حاجة، ومش عايز تأكل ولا تشرب، والموضوع كله بالذات أول 3 أو 4 أيام، لأن بعد الأسبوع الأول يبتدي يبقى معقول، وبعد كدا تبقى أحسن، وآخر 3 أسابيع تبقى عادي، وبتقلل مناعة الجسم."

واختتم: "الدكتور بعدها في الأشعة تفاجأ ولقى النتائج ممتازة، وقال مكنتش متخيل النتائج تكون بهذا الشكل، و"ربنا كريم" الحمد لله".