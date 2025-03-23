مدير "المستشفيات التعليمية" يزور مستشفى سوهاج التعليمي

كتب- أحمد جمعة:

أجرى الدكتور أحمد فرغلي، مدير المستشفيات التعليمية، زيارة تفقدية لمستشفى سوهاج التعليمي، أمس السبت، لمتابعة وتقييم الأداء وانتظام سير العمل بالمستشفى، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بضرورة المتابعة المستمرة لوحدات الهيئة.

وبحسب بيان، بدأت الجولة بمتابعة سير العمل وتفقد أقسام المستشفى المختلفة، حيث شملت أقسام الطوارئ، والرعايات، والعمليات، ووحدة الكلى، والتعقيم المركزي، لاستبيان مدى الالتزام بتنفيذ الكتب الدورية فيما يخص التشغيل، وتطبيق إجراءات وقواعد الحوكمة المتعلقة بمكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، والتسجيل الطبي، وإجراءات الصرف بمختلف صيدليات المستشفى.

وأوضح البيان: كما تم التأكد من انتظام الطاقم الطبي، وبدء العيادات في المواعيد المحددة لها، وتوافر كافة الخدمات بالأقسام المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، تمت مراجعة بيان الأجهزة المعطلة، والتأكد من أنها ضمن المعدلات المسموح بها، ولا تؤثر على انتظام سير العمل وتقديم الخدمة الطبية، مع متابعة الإجراءات التي تمت لإصلاحها.

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