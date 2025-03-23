صور.. تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي BRT على الدائري وإلغاء المواقف العشوائية

كتب- محمد نصار:

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، ورؤساء الشركات المنفذة، واستشاري المشروع، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT وتفقد مواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

تفاصيل جديدة عن محطات الأتوبيس الترددي على الدائري

بدأت الجولة بتفقد الوزير محطات المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي والتي يبلغ عددها 14 محطة هي (محطة عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاة "بهتيم وأكاديمية الشرطة" - 11 محطة سطحية بنفق مشاة " (إسكندرية الزراعي والشرقاوية وشبرا بنها ومسطرد والخصوص والمرج والقلج ومؤسسة الزكاة والفريق إبراهيم العرابي والسلام وطريق السويس") وذلك من إجمالي عدد محطات المشروع بالكامل بمراحله الثلاثة والبالغة 48 محطة.

وتم الاطلاع خلال الجولة على منظومة العمل الخاصة بالأتوبيس الترددي وكيفية الربط بين محطات المشروع والمواقف الموجودة أسفل الطريق الدائري والتي تخدم القادم من وإلى الطريق الدائري، وكذلك كيفية وصول الراكب للمحطات من تلك المواقف سواء عبر كباري المشاة أو الأنفاق وحتى استقلال الأتوبيس الترددي بالإضافة إلى استعراض أماكن الانتظار داخل المحطات وطرق الحصول على التذاكر والمرور من البوابات الإلكترونية للأتوبيس.

وأكد الوزير، تنظيم حركة المشاة من محطة عدلي منصور بمشروع BRT إلى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة لتسهيل وصول الراكب إلى القطار الكهربائي الخفيف LRT والخط الثالث للمترو وخط سكة حديد عدلي منصور السويس وموقف أتوبيسات السوبرجيت.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية للصناعية وزير الصناعة والنقل، على أنه خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأتوبيس الترددي BRT والذي سيتم تسييره على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، سيتم تسيير 100 أتوبيس كهريائي سعة كل أتوبيس 66 راكبًا بما يعادل (5 ميكروباصات) وذلك لنقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين.

وأشار إلى أنه قد تم إنتاج هذه الأتوبيسات محليًا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات وعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج وذلك في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

ولفت إلى أن زمن التقاطر سيكون 3 دقائق بما يعادل 20 أتوبيسًا في الساعة، وستصل مدة التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة.

وأضاف أن مشروع B.R.T سيمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها حيث أنه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة تساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري.

كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وحيث سيساهم في منع صعود الميكروباصات على الطريق الدائري وإلزامها بالطريق السطحي الجديد بجانب الطريق الدائري مع إنشاء مواقف سطحية للميكروباصات تخدم محطات الأتوبيس السريع وتشجيع وتعظيم منظومة النقل الجماعي من خلال جذب مستخدمين جدد للمواصلات العامة بدلًا من السيارات الخاصة خاصة وأن هذه الأتوبيسات ستقدم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين بالإضافة إلى المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة من عوادم السيارات حيث ستكون جميع الأتوبيسات التي سيتم تسييرها أتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة.

كامل الوزير يشرح أهمية الأتوبيس الترددي على الدائري

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في ربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري مثل تقاطع السويس وتقاطع عدلي منصور وتقاطع المرج وتقاطع مسطرد، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعتبر أحد الشرايين الرئيسية التي ستساهم في ربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة بوسيلة نقل واحدة سريعة وحضارية ونظيفة وآمنة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى حيث يتبادل الخدمة مع (مترو الخط الأول في محطتي الزهراء - المرج)، و(مترو الخط الثالث في محطتي عدلي منصور - إمبابة)، و(القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة عدلي منصور).

واطلع الوزير، خلال جولته، على التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الجاري تنفيذه بعدد 21 محطة وذلك في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصري الكبير (إسكندرية الصحراوي)، حيث وجه بالانتهاء من كل محطات المرحلة الثانية قبل 30 مايو المقبل.

جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT حول القاهرة الكبرى يشمل 48 محطة ومواقف ومحطة شحن رئيسية، و3 محطات شحن فرعية، وسيتم تشغيله على 3 مراحل المرحلة الأولى بعدد 14 محطة والتي تشمل المسافة من إسكندرية الزراعي حتى أكاديمية الشرطة، وجار العمل في المرحلة الثانية بعدد 21 محطة في المسافة من المشير طنطاوي حتى تقاطع الفيوم متضمنة 3 محطات بمحور المريوطية الهرم - الملك فيصل - ترسا ومحطة المتحف المصرى الكبير (إسكندرية الصحراوي)، على أن يتم إستكمال العمل في محطات المرحلة الثالثة بعدد 13 محطة وذلك في المسافة من إسكندرية الزراعي حتى إسكندرية الصحراوي ونهو التوسعة بتلك المسافة.

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